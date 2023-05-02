«Изысканные ужины у вас на даче»: Орбакайте, Жасмин и Алсу выразили свои соболезнования семье Юдашкина

Валентин Юдашкин был именитым модельером. Он основал свой Дом моды и регулярно устраивал показы новых коллекций. 2 мая стало известно, что маэстро умер. Причиной смерти стала прогрессирующее онкологическое заболевание. Врачи не смогли спасти звезду.
Смерть модельера стала настоящим ударом для его родных, близких и друзей. Многие выражают свои соболезнования. Кристина Орбакайте, как и ее мама, была в дружеских отношениях с Юдашкиным.
«Прощай любимый и такой родной, Валечка! Светлая и очень красивая память», — написала звезда.
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Кристина Орбакайте и Валентин Юдашкин. Фото: соцсети звезды
Не осталась в стороне и певица Алсу. Она не раз примеряла наряды кутюрье. Артистка была с ним знакома.
«Дорогой Валентин, спасибо Вам за то, что несли в этот мир красоту, искренность, уважение, силу духа. Самые искренние и глубокие соболезнования всей большой семье Юдашкиных. Светлая память», — написала певица.
Алсу и Валентин Юдашкин. Фото: соцсети звезды
А певица Жасмин вспомнила, как познакомилась с Юдашкиным. Она призналась, что он был заботливым и однажды помог ей, когда артистка подвернула ногу.
«Между нашими семьями завязалась многолетняя дружба: изысканные ужины у вас на даче, совместные поездки в отпуск, которые часто выпадали на годовщину вашей с Мариной свадьбы. Мы с Иланом каждый год старались придумать для вас сюрприз, а ты умел ценить и благодарить… Помню, как целый вечер мы с тобой сидели вместе и рисовали эскизы нарядов к моему сольному концерту, а однажды я была у вас в гостях, когда ты готовил новую коллекцию.
Ты был так погружен, что даже не хотел слышать про обед, и я в какой-то момент поймала себя на мысли, что уже несколько часов с таким удовольствием смотрю на то, как карандаш в твоих руках изящно летает по бумаге, что тоже пропустила застолье. Мы виделись совсем недавно, на дне рождения Саши Буйнова... Спасибо тебе за наш последний разговор, твои теплые слова о моей семье навсегда останутся в моем сердце», – поделилась артистка.
Валентин Юдашкин и Жасмин. Фото: соцсети звезды