«Изысканные ужины у вас на даче»: Орбакайте, Жасмин и Алсу выразили свои соболезнования семье Юдашкина

А певица Жасмин вспомнила, как познакомилась с Юдашкиным. Она призналась, что он был заботливым и однажды помог ей, когда артистка подвернула ногу.

«Между нашими семьями завязалась многолетняя дружба: изысканные ужины у вас на даче, совместные поездки в отпуск, которые часто выпадали на годовщину вашей с Мариной свадьбы. Мы с Иланом каждый год старались придумать для вас сюрприз, а ты умел ценить и благодарить… Помню, как целый вечер мы с тобой сидели вместе и рисовали эскизы нарядов к моему сольному концерту, а однажды я была у вас в гостях, когда ты готовил новую коллекцию.

Ты был так погружен, что даже не хотел слышать про обед, и я в какой-то момент поймала себя на мысли, что уже несколько часов с таким удовольствием смотрю на то, как карандаш в твоих руках изящно летает по бумаге, что тоже пропустила застолье. Мы виделись совсем недавно, на дне рождения Саши Буйнова... Спасибо тебе за наш последний разговор, твои теплые слова о моей семье навсегда останутся в моем сердце», – поделилась артистка.