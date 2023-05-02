«До последнего мгновения творил»: Анита Цой заливается слезами, узнав о смерти Валентина Юдашкина (видео)

Особенно сильно переживает Анита Цой. Она не смогла сдержать слез, когда узнала о случившимся. Певица выразила соболезнования родным модельера.

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«Да что же это такое! Только что узнала, что вслед за Вячеславом Зайцевым ушел наш дорогой друг, прекрасный мастер своего дела, великий, талантливый, гениальный художник, дизайнер, столп мировой моды – Валентин Юдашкин.

Я так сильно переживаю, что не знаю, как правильно сформулировать все, что я сейчас думаю Я хочу выразить соболезнования всей семье Вали. Я скорблю и вся моя семья скорбит вместе со всеми, кто ценил и уважал Валентина Юдашкина. А таких людей миллионы по всему миру.

Ваял до последнего дня творил, не выпускал карандаш из рук. Он до последнего выходил на подиумы, даже когда ему было очень тяжело. Большое спасибо, Мариночка, за то, что помогла ему продлить жизнь, с настоящими мечтами, новыми целями, которые он любил ставить. Спасибо, чтобы была с ним до конца. Самое главное, что в такой сложной ситуации для всей страны Валентин оставался верным гражданином России. Он никуда не уехал. Он жил здесь и умер здесь», – заявила она.