Владимир Винокур сказал прощальные слова о своем друге Валентине Юдашкине: «Талантливый, достойный и очень добрый человек»

2 мая скончался российский заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин. Модельер долгое время боролся с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной смерти.

Юдашкин не дожил до 60 лет. Его ранний уход потряс до глубины души всех, кто знал этого талантливого человека. В том числе и Владимира Винокура, который близко дружил с модельером. Артист рассказал о том, что всегда восхищался невероятной силой и мужеством Юдашкина. Ведь, будучи уже больным, он стойко держался до самого последнего дня.

«Он был у меня на юбилее. Он очень мужественный человек, потому что он не сегодня заболел. Долгое время держался, и его мужеству можно сделать поклон, потому что он серьезно был болен и выдержал долгое время. Жалко, что ушел из жизни. Талантливый, достойный и очень добрый человек», — поделился Винокур.

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Источник: Telegram-канал Super.ru.