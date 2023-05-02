Никас Сафронов — о «заговоре» против Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева

Для художника Никаса Сафронова известие о внезапной смерти модельера Валентина Юдашкина стало полной неожиданностью.

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Художник рассказал, что в последний раз виделся с Юдашкиным 8 апреля — на праздновании своего дня рождения. На этот праздник модельер пришел с подарком: принес Никасу Сафронову три собственноручно сшитые модные рубашки.

«Он был очень усталый, похудевший. Выглядел приятно, но при этом бледный. Было видно, что он очень сильно похудел, осунулся, я бы даже сказал, помолодел. Я даже не узнал его. Он сильно изменился, но это не было, как когда человек измученный. Да, чуть усталый. Видно, что он чем-то переболел, но поправляется. Он тихо пришел, и я даже не заметил, как он тихо ушел. Посидел часа два-три», — цитирует художника издание «РИА ФАН».