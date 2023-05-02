Лещенко рассказал, как Юдашкин начинал творить в «маленьком подвальчике»

Мэтр российской эстрады Лев Лещенко поделился своими чувствами по поводу смерти модельера Валентина Юдашкина.

«Дело в том, что я его видел буквально два или три дня назад, он был у Филиппа (Киркорова. — Прим. ред.) на концерте. Конечно, это очень тяжелая утрата, печальное событие для всех его друзей, для его почитателей, для людей, которые занимаются модельным бизнесом», — сказал Лещенко.

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Певец добавил, что считает Юдашкина «витриной нашего Отечества» и вспомнил дни, когда с ним познакомился.