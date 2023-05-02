Налоговая заморозила счета Оксаны Самойловой и Дины Саевой — проверки блогеров продолжаются

ФНС приостановила все операции по счетам некскольких компаний Оксаны Самойловой и Дины Саевой. Возможно, это связано продолжением проверок блогеров-миллионников, чьи налоговые отчисления вызывают сомнения у госслужб .

У Саевой заморозили счета студии звукозаписи «Ямми Саунд», а также проверяют рекламную компанию «Ямми Глобал».

Самойлова же пока не может пользоваться счетами компаний ООО «Айэмспэшл» и ООО «Фэмэли Фест». Обе организации в отчете за прошлый период показали нулевой доход. Очевидно, именно это и привлекло внимание налоговой.

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Источник: Telegram-канал Mash