Бабкина, Рудковская и Крутой сказали последнее слово в память о Юдашкине: «Слезы на глазах»

Звезды отечественной сцены не могут поверить в то, что модельер Валентин Юдашкин скоропостижно скончался после продолжительной болезни. Именитый кутюрье боролся с раком. Ряд СМИ пишут, что последнее время модельер лечился в онкоцентре им. Блохина в Москве. Там он проходил противоопухолевую терапию, принимая препараты, которые должны были затормозить рост метастазов. Однако чуда не произошло! Спасти Валентина Юдашкина медикам не удалось. Два дня назад модельеру стало резко хуже. Он скончался 2 мая.

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