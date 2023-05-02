Бабкина, Рудковская и Крутой сказали последнее слово в память о Юдашкине: «Слезы на глазах»

Звезды отечественной сцены не могут поверить в то, что модельер Валентин Юдашкин скоропостижно скончался после продолжительной болезни. Именитый кутюрье боролся с раком. Ряд СМИ пишут, что последнее время модельер лечился в онкоцентре им. Блохина в Москве. Там он проходил противоопухолевую терапию, принимая препараты, которые должны были затормозить рост метастазов. Однако чуда не произошло! Спасти Валентина Юдашкина медикам не удалось. Два дня назад модельеру стало резко хуже. Он скончался 2 мая.
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Игорь Крутой и Валентин Юдашкин. Фото: личный архив
Близкие друзья выражают соболезнования семье модельера Валентина Юдашкина.
«Вслед за Славой Зайцевым ушел Валентин Юдашкин, считавший Вячеслава Михайловича своим учителем и наставником.
Валя был поцелованным Богом художником и очень тонким, ранимым человеком добрейшей души. Несмотря на внешнюю хрупкость, он обладал колоссальной внутренней силой. Эта сила помогала ему долгие годы бороться с тяжелым недугом и продолжать творить. Валя обладал бесценным даром создавать красоту и щедро делиться ею с другими.
Он излучал свет.
Мои искренние соболезнования родным и близким», — скорбит Надежда Бабкина.
«Прощай, Друг...» — скромно добавил Игорь Крутой.
«Добрый и настоящий, безумно талантливый! Лучший из лучших! Каждый твой показ — это был праздник для всех нас! Спасибо за 20-летнюю дружбу и творчество. Прощай, Валечка! Прощай Маэстро... слезы на глазах! Талантище и гений! Самые искренние соболезнования семье и близким», — вторит Яна Рудкрвская.