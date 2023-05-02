«Слишком близкий человек»: уехавший из России Галкин* «разбит» из-за смерти Юдашкина

Валентин Юдашкин умер 2 мая. Стало известно, что ему стало плохо еще два дня назад. Модельер провел последние дни жизни в больнице. Врачи не смогли его спасти. Напомним, что у него диагностировали рак в 2016 году. Он перенес несколько операций.
Многие друзья и коллеги не могут поверить в случившееся. Юдашкин шил наряды, в которых ходили артисты и спортсмены. Максим Галкин*, который уже больше года живет в Израиле, узнал о случившемся. Он близко дружил с ним, как и Алла Пугачева.
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«Умер Валентин Юдашкин. Верный друг наш, талантливый, яркий, остроумный, лучший. Слишком близкий человек, чтоб были силы много писать… Такая потеря. Легкого путешествия тебе, дорогой Валя», — написал юморист.
Валентин Юдашкин. Фото: соцсети звезды
Поклонники также выразили соболезнования. Юдашкин был знаковой персоной в мире моды. Пока не известно, когда и где пройдут похороны модельера.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.