«Слишком близкий человек»: уехавший из России Галкин* «разбит» из-за смерти Юдашкина

Многие друзья и коллеги не могут поверить в случившееся. Юдашкин шил наряды, в которых ходили артисты и спортсмены. Максим Галкин*, который уже больше года живет в Израиле, узнал о случившемся. Он близко дружил с ним, как и Алла Пугачева.

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