Вячеслава Зайцева никто не хочет хоронить: тело в морге, родня не приходит

Тело скончавшегося Вячеслава Зайцева до сих пор находится в морге, никто его не хочет хоронить. Родня не объявляется, поэтому пока о дате прощания никто не сообщает.

Друг Зайцева объявил на выходных, что у единственного сына Вячеслава, Егора, шизофрения. Поэтому якобы ему нельзя доверить многомиллионное наследство.

В последние годы вокруг модельера крутились неизвестные люди. Но когда он умер — от них ни слуху, ни духу. У Зайцева в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Модельер не мог ни говорить, ни ходить.

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