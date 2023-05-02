«Невозможно поверить»: Собчак показала, как Юдашкин выглядел в начале своей карьеры

Майские праздники омрачили печальные новости. 2 мая стало известно, что умер Валентин Юдашкин. Он не один год боролся с онкологическим заболеванием. Родные отметили, что модельер шел на поправку. Но два дня назад ему стало плохо. Врачи не смогла спасти ему жизнь. Друзья и родные не скрывают, что это для них стало ударом.
Ксения Собчак была близко знакома с Юдашкиным. Она поделилась редкими кадрами, на которых он запечатлен в начале карьеры. Тогда модельер носил длинные волосы. Он уже любил лаконичные костюмы.
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«Дебют в Париже у Валентина Юдашкина случился в 1991 году на неделе высокой моды с коллекцией «Фаберже». Только посмотрите на это мастерство, все вручную. О нем после этой коллекции заговорили все, а сама идея вывести моделей в таких образах вызвала бум. Для 91-го года это было смело. Один из образов после показа перешел в постоянную коллекцию Лувра», — написала Собчак.
Валентин Юдашкин в Лувре. Фото: соцсети
«Валя! Дорогой и любимый! Талантливый человек и просто потрясающе верный и хороший друг! Спасибо за вечера у тебя на даче, за вкус, за легкость, за модные показы, за остроумие, за самое красивое свадебное платье, которое так и осталось лежать где-то в большой коробке у тебя на складе.
Мы с тобой дружили еще в то далекое время, когда после мероприятий Валера Левитин рассылал вот такие фото после твоих мартовских показов...
Невозможно поверить, что тебя больше нет. Всегда буду помнить тебя и любить», — поделилась она.
Ксения Собчак и Валентин Юдашкин. Фото: соцсети звезды