Резко стало хуже два дня назад: Валентина Юдашкина лечили в онкоцентре, спасти не удалось — СМИ

Как передают компетентные источники, модельер Валентин Юдашкин несколько дней провел в больнице. Известие о его смерти стало шоком для многих его друзей и почитателей. Модельеру было всего 59 лет. Уточняется, что еще два дня назад Валентин Абрамович почувствовал себя резко хуже. Он долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. Медики сделали все от них зависящее, однако спасти Юдашкина им не удалось. СМИ передают, что модельера лечили в онконцентре им. Блохина в Москве.

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Напомним, что у Валентина Юдашкина осталась жена Марина Юдашкина, дочка Галина и трое внуков. Не так давно кутюрье навещал ныне здравствующую маму в Израиле.

По материалам Telegram-канала SHOT, Life