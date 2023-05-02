Словно чувствовал: Валентин Юдашкин незадолго до смерти успел навестить свою маму и Аллу Пугачеву в Израиле

Примечательно, что рядом с Юдашкин уже больше 30 лет находится жена Марина. Они каждый год путешествовали и весной навещали внуков и дочку в Дубае. Также модельер на два дня приезжал в Израиль в марте. Тогда он впервые за долгое время навестил маму Раису Петровну.

Также в Тель-Авиве ему удалось повидаться с лучшей подругой Аллой Пугачевой. Их связывает многолетняя дружба. Примадонна долго выступала в балахонах, которые для нее шил маэстро.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».