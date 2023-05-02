Словно чувствовал: Валентин Юдашкин незадолго до смерти успел навестить свою маму и Аллу Пугачеву в Израиле

2 мая стало известно, что ушел из жизни Валентин Юдашкин. В октябре ему могло исполнится 60 лет. Ни для кого не секрет, что модельер тяжело болел, у него было онкологическое заболевание — рак пищевода. Не так давно его дочка Галина Юдашкина делилась новостями, что лечение помогало маэстро и были улучшения. Пока не известно, что стало причиной смерти кутюрье.
Примечательно, что рядом с Юдашкин уже больше 30 лет находится жена Марина. Они каждый год путешествовали и весной навещали внуков и дочку в Дубае. Также модельер на два дня приезжал в Израиль в марте. Тогда он впервые за долгое время навестил маму Раису Петровну.
Также в Тель-Авиве ему удалось повидаться с лучшей подругой Аллой Пугачевой. Их связывает многолетняя дружба. Примадонна долго выступала в балахонах, которые для нее шил маэстро.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валентин Юдашкин с женой и мамой, Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Тогда поклонники восхищались тем, что Юдашкин находит силы и время для путешествий. Многие были поражены тому, как он похож на свою маму. Фанаты заподозрили, что кутюрье что-то предчувствовал, поэтому захотел увидеть близких.
Напомним, что пока не известно, где и когда состоятся похороны модельера. Эта информация будет сообщена дополнительно. Добавим, что 30 апреля умер еще один модельер Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет.
Валентин Юдашкин с женой и мамой. Фото: соцсети звезды