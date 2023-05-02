«Ты в моем сердце, мой Друг!»: Королева, Басков и Киркоров в шоке от новостей о смерти Юдашкина

Шоу-бизнес потрясла новость о скоропостижной кончине модельера Валентина Юдашкина, наряды которого носили самые именитые артисты отечественной сцены. Кутюрье было всего 59 лет. Долгие годы он боролся с онкологическим заболеванием. Однако никто из окружения модельера не ожидал, что болезнь будет так прогрессировать. Ведь Валентин Абрамович постоянно появлялся на публике, много работал, летал за границу. Новость о его смерти прогремела как гром среди ясного неба.

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Соболезнования близким выражают именитые артисты и друзья четы Юдашкиных. Среди них певица Наташа Королева, Николай Басков и поп-король сцены Филипп Киркоров.