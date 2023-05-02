«Ты в моем сердце, мой Друг!»: Королева, Басков и Киркоров в шоке от новостей о смерти Юдашкина

Шоу-бизнес потрясла новость о скоропостижной кончине модельера Валентина Юдашкина, наряды которого носили самые именитые артисты отечественной сцены. Кутюрье было всего 59 лет. Долгие годы он боролся с онкологическим заболеванием. Однако никто из окружения модельера не ожидал, что болезнь будет так прогрессировать. Ведь Валентин Абрамович постоянно появлялся на публике, много работал, летал за границу. Новость о его смерти прогремела как гром среди ясного неба.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Соболезнования близким выражают именитые артисты и друзья четы Юдашкиных. Среди них певица Наташа Королева, Николай Басков и поп-король сцены Филипп Киркоров.
Наташа Королева и Валентин Юдашкин. Фото: личный архив
Николай Басков и Валентин Юдашкин. Фото: личный архив
Филипп Киркоров и Валентин Юдашкин. Фото: личный архив
«Валечка! Царствие небесное», — только и смогла вымолвить Наташа Королева.
«Такие звезды и легенды не уходят… Такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой Друг!» — скорбит Филипп Киркоров.
«Ушла легенда мировой моды, потрясающий человек и друг! Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и всем поклонникам гения», — добавил Николай Басков.
Сайт Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования семье модельера Валентина Юдашкина.