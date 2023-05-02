Валентин Юдашкин умер после продолжительной болезни в 59 лет

Валентин Юдашкин является знаменитым модельером. 2 мая появилась информация о том, что он скоропостижно скончался.

Он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Первый канал.

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В последние годы жизни он тяжело болел. Маэстро боролся с онкологическим заболеванием. Однако пока причина смерти не уточняется. Поклонники и друзья выражают соболезнования близким модельера.

Первой отреагировала модель Светлана Бондарчук.

«Какая невероятная трагедия! Соболезнования семье», — написала бывшая жена режиссера Федора Бондарчука.

Напомним, что модельер до последнего вел активный образ жизни, много работал и часто появлялся на публике. Окружающие даже не догадывались о том, что Валентин Абрамович мог ощущать какие-то недомогания в последние месяцы. Так, чуть больше месяца назад Валентин и Марина Юдашкины навещали в Израиле маму модельера, Раису Петровну. Модельер смотрелся вполне бодро.

У него осталась жена Марина Юдашкина. Также у него есть трое внуков — Анатолий, Аркадий и Агата Ариелла. Наследников чете Юдашкиных подарила их единственная дочь Галина. Она пошла по стопам отца и занимается выпуском детской одежды.