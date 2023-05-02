Аня пляшет, Никита — в бассейне: Лазарев увез семью в Турцию: лишь одной женщине доверяет детей

Сергей Лазарев разделил первое место в финале шоу «Маска» на НТВ с Димой Биланом. После долгих съемочных дней певец решил устроить себе майские каникулы в Турции, уехал за границу Сергей вместе с семьей. Артист не скрывает, что полностью доверить своих отпрыском может разве что только их бабушке. Мама певца, Валентина Викторовна, опекает внуков, когда ее сын уезжает на гастроли.
В основном справляться с детьми Сергей Лазарев старается самостоятельно. Пока певец загорал на шезлонге, его сынишка Никита успел нырнуть в бассейн, а дочка Анечка пританцовывала, изображая куколку Дюймовочку.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Аней отдыхает в Турции. Фото: личный архив
«Майские праздники решили провести всей семьей в Турции, чтобы подзарядить свои энергетические аккумуляторы! Три месяца гастролей с концертами, шоу «Маска», и понимаю, что перед началом следующего этапа тура с шоу «Я не боюсь», который стартует уже 10 мая, нужно немного перезагрузиться!
Думал, что на майские будет прохладно тут, но абсолютно комфортная погода! Дети уже купаются, а я просто наслаждаюсь теплым солнышком! Но скоро присоединюсь к ним в бассейне! Спасибо за гостеприимство и заботу!» — отметил Лазарев.