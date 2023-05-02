Аня пляшет, Никита — в бассейне: Лазарев увез семью в Турцию: лишь одной женщине доверяет детей

Сергей Лазарев разделил первое место в финале шоу «Маска» на НТВ с Димой Биланом. После долгих съемочных дней певец решил устроить себе майские каникулы в Турции, уехал за границу Сергей вместе с семьей. Артист не скрывает, что полностью доверить своих отпрыском может разве что только их бабушке. Мама певца, Валентина Викторовна, опекает внуков, когда ее сын уезжает на гастроли.

В основном справляться с детьми Сергей Лазарев старается самостоятельно. Пока певец загорал на шезлонге, его сынишка Никита успел нырнуть в бассейн, а дочка Анечка пританцовывала, изображая куколку Дюймовочку.

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