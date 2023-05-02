Зато Хюррем рожала одного сына за другим: Мерьем Узерли показала своих дочерей — личные фото

У Мерьем Узерли в отличие от Хюррем султан рождаются одни только дочки. «Ох, как бы злорадствовала Махидевран!» — шутят поклонники. Зато сама актриса из турецкого сериала «Великолепный век» совершенно не переживает из-за того, что растит двух малюток-принцесс и что пока у нее нет сына.

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Весь микроблог Мерьем Узерли пестрит ее фотосессиями. Однако в качестве исключения актриса поделилась и «живыми» кадрами из личного архива, на которых она запечатлена с дочками Ларой и Лили. Младшая наследница звезды «Великолепного века» как две капли воды похожа на свою звездную маму.