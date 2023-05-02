День рождения Филиппа Киркорова — праздник «со слезами на глазах» из-за семейной трагедии

Филипп Киркоров отпраздновал свой 56-й день рождения с размахом. В интервью артист подчеркнул, что чувствует себя моложе реального возраста:

«Я себе дал установку, что от 50 лет пойду назад. У меня пошел обратный отсчет. Так что мне сегодня не 56, а 44».

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Эта дата для Киркорова не только праздничная, но и скорбная.

«Так случилось, что именно в этот день не стало моей мамы. Она уходила в полном сознании и сказала: «Я понимаю, сынок, я порчу тебе праздник, но дай мне слово, что со следующего года это не будет траурный день, это будет праздник. Делай в этот день что-нибудь такое, чтобы радовать поклонников и друзей». Это были последние слова мамы…

И вот 29 лет я исполняю мамин завет и обязательно придумываю что-то — клип, песню новую спою. И каждый год в этот день у меня концерт. Обязательно в России», — рассказал Филипп Бедросович корреспонденту «КП».