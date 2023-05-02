«С бабушкой одно лицо!»: новое фото дочки Харламова и Асмус поразило народ — сравните сами

Мама Гарика Харамова удивила свежими кадрами с внучкой в социальных сетях. Публика поразилась, насколько дочь Кристины Асмус и комика стала похожа на нее.

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Напомним, Настя Харламова родилась в январе 2014 года. Для обоих артистов она стала первой и пока единственной наследницей. С ранних пор многие отмечали, что девочка похожа на своего отца Гарика Харламова. Кристина Асмус заверяла, что ей это даже нравится.

Теперь же, как видим, Настя стала больше напоминать свою бабушку Наталью Харламову. Напомним, родительница юмориста живет с ним на Рублевке в одном доме и принимает непосредственное участие в воспитании внучки.