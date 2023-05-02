Пугачева предала больного Зайцева: известный певец сделал заявление

Известный певец Юлиан раскрыл правду об отношениях уехавшей из России Аллы Пугачевой и скончавшегося накануне модельера Вячеслава Зайцева. По его словам. Примадонна предала кутюрье и ушла одеваться к Валентину Юдашкину.

«Все побежали к Юдашкину одеваться. В том числе и Пугачева. А ведь именно Слава придумал ей знаменитые балахоны, которые скрывали все недостатки фигуры, подчеркивали достоинства», - заявил он.

Юлиан напомнил, что тогда и начались у Зайцева проблемы со здоровьем. Его бизнес рушился, так как вслед за Пугачевой к Юдашкину пошли и другие звезды.

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