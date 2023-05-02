Ни одной морщинки, овал лица как у 20-летней: похорошевшая Гузеева появилась на публике

В 20-х числах апреля Лариса Гузеева с дочкой Ольгой Бухаровой совершила турне в Европу. Звезда телевидения выбрала для отдыха Словакию, от которой осталась в восторге.
Сейчас знаменитость вернулась в Россию и поразила публику своей похорошевшей внешностью. В личный блог Лариса Гузеева выставила свежее селфи, которое публика внимательно изучила.
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Люди обратили внимание, что их любимица словно помолодела. На лбу и даже в уголках глаз не видно ни одной мимической морщинки, а овал лица выглядит четким, без признаков птоза и провисания.
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
«Как быстро летит время. Банально, да? Но оно летит, и я в растерянности. За что ухватиться? Как удержать? Мне стало жалко времени на пустое», - написала Гузеева под фото.
Поклонники поспешили ответить звезде, что на ней время точно не отражается, их кумир по-прежнему молода и красива.