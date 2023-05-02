Валя Карнавал сняла с себя одежду на улице: прелести в нижнем белье выставила напоказ

Валя Карнавал, певица и блогер, вышла на связь из Таиланда. Звезда Интернета решила отдохнуть на майских праздниках и вновь выбрала побережье Сиамского залива. Правда, началась поездка не очень гладко – звезде не удалось поспать в самолете, хоть она этого так хотела.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
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Красотка Валя включила камеру смартфона и начала записывать свои впечатления от полета, сверкая не только темными кругами под глазами от длительного дефицита сна. Она скинула с себя верх и осталась перед камерой в одной полоске черного кроп-топа. Стиснутые «богатства» Вали в декольте сбивали внимание зрителей с ее рассказа, сама Карнавал не увидела ничего зазорного в том, чтобы сверкнуть нижним бельем на публике