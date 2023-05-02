Пугачева предала тяжелобольного Зайцева: как это было, раскрыл Юлиан

Модельер Вячеслав Зайцев ушел из жизни 30 апреля на 86-м году жизни. Его смертью опечалены не только близкие и родные, но и друзья, коллеги, артисты, с которыми работал кутюрье. Певец Юлиан, между тем, припомнил некоторым, что они предали Зайцева, когда с ним случилась беда.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Зайцеву в 2016 году диагностировали болезнь Паркинсона. Но не все поддержали его в это трудное время, просто отвернувшись от него. В их числе была и Алла Пугачева.

«В тот момент его фактически все артисты предали, с которыми он работал. Все побежали к Юдашкину одеваться. В том числе и Пугачева. А ведь именно Слава придумал ей знаменитые балахоны, которые скрывали все недостатки фигуры, подчеркивали достоинства. Но Алла ушла к Юдашкину, стала носить короткие юбки…», - поведал Юлиан.

Скончался Зайцев в реанимации, куда его доставили без сознания с желудочным кровотечением.

По материалам сайта Народные новости