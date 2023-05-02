Новости шоу-бизнеса: причина смерти Зайцева, госпитализация Петросяна, арест счетов Самойловой и Бородиной

Госпитализация Петросяна

77-летний Евгений Петросян перепугал поклонников и коллег. Появились слухи о его госпитализации. Якобы, артисту стало плохо с сердцем, скорую помощь вызвала его молодая жена. Позднее сам сатирик вышел на связь и опроверг новости.

Причина смерти Зайцева

Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. По официальной версии, у Зайцева помимо болезни Паркинсона была язва желудка, которая и вызвала внутреннее кровотечение.

Счета Самойловой и Бородиной арестовала налоговая

Налоговая служба крепко взялась за инфоцыган, которые давно и много зарабатывают в соцсетях. В понедельник, 1 мая, стало известно, что ведомство арестовало счета двух компаний Оксаны Самойловой и одной - Ксении Бородиной.