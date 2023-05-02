Севастьянова в купальнике со стрингами щегольнула упругим тылом: вид до головокружения

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова улетела на Мальдивы. Здесь красотка уединилась с новым бойфрендом, чтобы отметить на берегу океана свой день рождения. Ей исполнилось 28 лет, но пока она ни разу не была замужем и не имеет детей.

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С Мальдив Севастьянова балует поклонников кадрами в купальниках. На этот раз красотка расположилась на бортике бассейна, сжав его между ног. На ней был слитный купальник со стрингами, и Каролина подставила упругий тыл солнышку так пикантно, что голова пошла кругом у многих фанатов.