«Мой друг»: Алла Пугачева сделала заявление в связи со смертью Вячеслава Зайцева

В последнее воскресенье апреля, 30 числа, не стало легенды отечественной моды Вячеслава Зайцева. Он ушел из жизни на 86-м году, не приходя в сознание. Его госпитализировали с кровотечением в желудке, по некоторым данным, у него была язва желудка.

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Трагедия глубоко затронула многих звезд, включая покинувших страну. Узнав о смерти своего давнего друга, Алла Пугачева обратилась к нему с прощальной публикацией в соцсети. Она разместила снимок молодого Вячеслава Зайцева и была немногословна.

«Прощай, мой друг. Спасибо за все!» - написала артистка.

К словам звезды присоединились многие известные и простые люди. Зайцев в советские годы работал с Пугачевой, был, как сейчас говорят, ее стилистом и разработал концепцию яркого образа с красным балахоном.