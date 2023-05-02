Волочкова закинула ноги на плечи соседу, оказавшись у него на руках: «Зажигаем!»

Балерина Анастасия Волочкова выступила с большим концертом в минувшие выходные, порадовав поклонников. Звезда к нему долго и усиленно готовилась, представление состоялось, и после она позволила себе расслабиться вечером в компании друзей и соседей.

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Один из соседей балерины оказался известным в прошлом певцом Андреем Алексиным. Волочкова рада была видеть его и по-свойски закинула на его плечи ноги, оказавшись у него на руках.