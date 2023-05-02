У принцессы Шарлотты выпали зубки: появилось новое фото дочки Кейт Миддлтон и принца Уильяма в честь ее восьмилетия

2 мая свой день рождения отмечает дочка принца Уильяма. В честь этого события Букингемский дворец опубликовал новое фото именинницы. Она была запечатлена в платье в цветочек. Принцесса Шарлотта улыбалась. У нее выпали два передних зуба.

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Напомним, что наследница Миддлтон посетила спектакль «Золушка» в Королевском оперном театре накануне восьмого дня рождения. В день рождения девочка не будет пропускать школу. При этом семья не сможет отпраздновать день рождения девочки должным образом, так как все заняты последними приготовлениями к коронации Карла III.