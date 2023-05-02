Илана из «Уральских пельменей» в бикини встала на четвереньки: изогнулась кошечкой, дала жару на пляже

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева проводит майские праздник в Арабских Эмиратах. На сей раз с семьей они выбрали Абу-Даби, поселившись в фешенебельном отеле с умопомрачительными видами, сервисом и стоимостью.

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Илана ежедневно бывает на пляже и не скупится снимками с побережья. Красавица в модном купальнике Burberry позировала для соцсетей, изогнувшись кошечкой, и решила дать жару, когда встала на четвереньки. Фигуре 34-летней звезды можно только позавидовать, так что в этот день на пляже было явно жарче обычного.