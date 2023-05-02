Идеальная невеста: Ирина Шейк в белоснежном платье со шлейфом и самой трендовой обуви сезона произвела фурор на Met Gala–2023

Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Топ-модель предстала на самом громком событии в США. Там состоялся бал Института костюма.

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она строит карьеру, как топ-модель. В свои 37 лет российская красавица остается в форме. Она частая гостья на модных показах. Модель держит себя в форме. Она не боится экспериментировать с образами. На этот раз звезда появилась на главном событии весны в США – Met Gala.

На этот раз на балу Института костюма собралось множество знаменитостей от Рианны до Дуа Липы и Николь Кидман. Фантастические наряды звезд в этом году посвященны великому кутюрье Карлу Лагерфельду.

На ковровой дорожке Шейк появилась в белоснежном струящемся платье с объемной юбкой и шлейфом. Наряд украшали розочки. Образ дополнила самая трендовая обувь сезона – балетки в тон. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие осыпали Ирина комплиментами. Ей сделали яркий макияж в розовых тонах. Лук также украсило ожерелье. 

«В белом и массивном обвесе. Обратите внимание (круто смотрится) - без каблуков», – заявила Ксения Собчак в соцсетях.

Читайте также