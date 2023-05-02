Идеальная невеста: Ирина Шейк в белоснежном платье со шлейфом и самой трендовой обуви сезона произвела фурор на Met Gala–2023

На этот раз на балу Института костюма собралось множество знаменитостей от Рианны до Дуа Липы и Николь Кидман. Фантастические наряды звезд в этом году посвященны великому кутюрье Карлу Лагерфельду.

На ковровой дорожке Шейк появилась в белоснежном струящемся платье с объемной юбкой и шлейфом. Наряд украшали розочки. Образ дополнила самая трендовая обувь сезона – балетки в тон.

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