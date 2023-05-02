Идеальная невеста: Ирина Шейк в белоснежном платье со шлейфом и самой трендовой обуви сезона произвела фурор на Met Gala–2023

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она строит карьеру, как топ-модель. В свои 37 лет российская красавица остается в форме. Она частая гостья на модных показах. Модель держит себя в форме. Она не боится экспериментировать с образами. На этот раз звезда появилась на главном событии весны в США – Met Gala.
На этот раз на балу Института костюма собралось множество знаменитостей от Рианны до Дуа Липы и Николь Кидман. Фантастические наряды звезд в этом году посвященны великому кутюрье Карлу Лагерфельду.
На ковровой дорожке Шейк появилась в белоснежном струящемся платье с объемной юбкой и шлейфом. Наряд украшали розочки. Образ дополнила самая трендовая обувь сезона – балетки в тон.
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Многие осыпали Ирина комплиментами. Ей сделали яркий макияж в розовых тонах. Лук также украсило ожерелье.
«В белом и массивном обвесе. Обратите внимание (круто смотрится) - без каблуков», – заявила Ксения Собчак в соцсетях.