Кудрявцева в платье в горошек зацеловала дочку: четырехлетняя Мария вцепилась в маму и не отпускала на вечеринке

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Блондинка счастлива в браке с Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария. От первого брака у звезды также есть сын Жан и подрастает внук Лев. Свободное время она зачастую посвящает семье.
Накануне Лера приехала в Сочи. Она устроила семейный отпуск. Телеведущая посвящает время прогулкам. А вечером она пришла на вечеринку в санатории. Блондинка облачилась в платье в горох. Она показала, как Мария взяла и забралась к ней на коленки. Девочка вцепилась в маму и не отпускала. Кудрявцева ее зацеловала с нежностью.
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На этот раз поклонники были восхищены. Многие отметили, что дочка телеведущей быстро растет. Другие поразились тому, как любит Мария свою родительницу. «Это так мило», «Просто бесподобно», «Ох, что за сладкая девочка», «Так выглядит любовь», — стали писать в Сети.