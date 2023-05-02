Кудрявцева в платье в горошек зацеловала дочку: четырехлетняя Мария вцепилась в маму и не отпускала на вечеринке

Накануне Лера приехала в Сочи. Она устроила семейный отпуск. Телеведущая посвящает время прогулкам. А вечером она пришла на вечеринку в санатории. Блондинка облачилась в платье в горох. Она показала, как Мария взяла и забралась к ней на коленки. Девочка вцепилась в маму и не отпускала. Кудрявцева ее зацеловала с нежностью.

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