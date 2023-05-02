Клава Кока в мини оголила бедра, задрав ногу перед самым носом у мужчин: бесстыдница

Исполнительница Клавдия Высокова, наиболее популярная как Клава Кока, улетела на гастроли в Турцию. Звезда развлекала своим пением отдыхающих крупного отеля. И показала, как это было.

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Кадры с закулисья вызвали у подписчиков бурю восторгов. Красотка, наряженная в платье экстремальной длины, оказалась в окружении своих парней из подтанцовки, и ради зрелищности закинула ножку на стул. Оголившиеся бедра вошли в чат, оказавшись прямо у самого носа сидящих снижу мужчин.