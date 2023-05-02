«Юбка вообще есть?»: Пугачева в кожаных сапожках блеснула голыми бедрами на крыльце особняка, изящно скрестив ножки

На этот раз новым фото Примадонны поделился модельер Игорь Гуляев. Пугачева была запечатлена на отдыхе в саду. Певица сидела в кресле на крыльце особняка. Она предстала в толстовке и кожаных сапожках на тракторной подошве. Артистка оголила свои изящные бедра. Она была с нюдовым макияжем и выпрямленными волосами.

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