«Юбка вообще есть?»: Пугачева в кожаных сапожках блеснула голыми бедрами на крыльце особняка, изящно скрестив ножки

Алла Пугачева стала легендарной исполнительницей. Она выступала много лет, но потом решила посвятить себя семье. Певица смогла покорить миллионы поклонников. Она даже в 74 года продолжает следить за модой. Артистка предстает в молодежных нарядах. В Израиле, куда звезда уехала в 2022 году, она то и дело демонстрирует новые образы.
На этот раз новым фото Примадонны поделился модельер Игорь Гуляев. Пугачева была запечатлена на отдыхе в саду. Певица сидела в кресле на крыльце особняка. Она предстала в толстовке и кожаных сапожках на тракторной подошве. Артистка оголила свои изящные бедра. Она была с нюдовым макияжем и выпрямленными волосами.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Примадонна получила множество комплиментов. Некоторые удивились такому смелому образу. «Спасибо за фото нашей любимки, стильная, красивая, любимая», «Какие ножки», «Вот это образ», «Юбка вообще есть?», «На себя не похожа», «Все молодится», «Как вам такая бабушка!» — стали писать в Сети.