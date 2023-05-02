Подольская и Пресняков повеселились в Дубае со знаменитыми друзьями: певец то качает коляску, то фотографируется

На этот раз Подольская решила устроить отпуск. Она уехала с мужем и детьми в Дубай. Как оказалось, компанию им также составили коллеги: Регина Тодоренко и Юлианна Караулова. В соцсетях артистка поделилась новыми кадрами.

Наталья в топике красовалась в ресторане. Она веселилась с подружками. А Пресняков отлучался, чтобы покачать малыша, уснувшего в коляске. Бегал рядом подросший Артемий.

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