Подольская и Пресняков повеселились в Дубае со знаменитыми друзьями: певец то качает коляску, то фотографируется

Наталья Подольская — частая гостья на телевизионных передачах. А недавно она и сама стала ведущей нового проекта. Артистка успевает строить карьеру и растить сыновей: Артемия и Ивана. Ей во всем помогает муж Владимир Пресняков.
На этот раз Подольская решила устроить отпуск. Она уехала с мужем и детьми в Дубай. Как оказалось, компанию им также составили коллеги: Регина Тодоренко и Юлианна Караулова. В соцсетях артистка поделилась новыми кадрами.
Наталья в топике красовалась в ресторане. Она веселилась с подружками. А Пресняков отлучался, чтобы покачать малыша, уснувшего в коляске. Бегал рядом подросший Артемий.
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На этот раз поклонники восхитились кадрами. «Видно, что отдых идет отлично, молодцы!», «Володя в сортовой малине», «Как все выглядят, прям другие», «Вова — самый заботливый папа», «Ох, как хорошо тут Наталья», «Отпуск с друзьями — шикарно», — стали писать подписчики.