Гуляев показал Пугачеву в дерзком образе в Израиле: никаких морщинок на лице, стройные ножки

Алла Пугачева много лет выступала на сцене. Она завоевала любовь миллионов поклонников. Певица также на протяжении всей карьеры восхищала своим чувством стиля. Она не скрывает, что ей наряды дарили именитые модельеры. В прошлом году артистка улетела в Израиль. Однако звезда не перестает демонстрировать свои луки.
На этот раз друг Примадонны Игорь Гуляев поделился ее новым фото. По всей видимости, он передал ей новые наряды или сам привез их. Певица присела в кресло на крыльце особняка, облачившись в толстовку, короткие велосипедки и кепку. Лук дополнили кожаные сапожки на плоском ходу. Она выпрямила волосы и сделала нежный макияж.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети
«Ты на свете есть, и это главное», — заявил Гуляев.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Алла Борисовна. Ее лук многих восхитил. «Стильная, любимая и родная», «Wow! Вот это фото!», «Игорь! Огромное спасибо! У меня нет слов! Это и есть Примадонна! Единственная!», «Шикарная женщина», — написали подписчики.