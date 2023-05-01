Гуляев показал Пугачеву в дерзком образе в Израиле: никаких морщинок на лице, стройные ножки

На этот раз друг Примадонны Игорь Гуляев поделился ее новым фото. По всей видимости, он передал ей новые наряды или сам привез их. Певица присела в кресло на крыльце особняка, облачившись в толстовку, короткие велосипедки и кепку. Лук дополнили кожаные сапожки на плоском ходу. Она выпрямила волосы и сделала нежный макияж.

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