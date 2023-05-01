Кудрявцева подловила подросшую красавицу-дочку в ресторане: умяла свежие овощи за обе щечки

Лера Кудрявцева уже давно стала известной телеведущей. Она продолжает вести несколько передач, а также порой появляется на премиях и концертах. В 51 год блондинка следит за фигурой и не перестает экспериментировать с образами. Она растит дочку Марию, которая в свои четыре года любит наряжаться, как мама.
Майские праздники Кудрявцева решила провести с семьей на море. Она уехала вместе с дочкой и мужем в Сочи. Телеведущая поделилась умилительными кадрами. Вечером она отправилась с наследницей в ресторан.
Лера засняла, как кроха сидит за столиком и уплетает овощной салатик. При этом она была в белой блузке с рюшами и розовом сарафане. А потом Мария стала заполнять анкету, которую сама придумала.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка Кудрявцевой обладает красотой и обаянием. «Ну прям красотка», «Как она смотрит», «Чудесный ребенок», «Как можно быть такой красивой», «Смотришь и хочешь такую же кроху», — стали писать подписчики.