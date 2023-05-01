Кудрявцева подловила подросшую красавицу-дочку в ресторане: умяла свежие овощи за обе щечки

Майские праздники Кудрявцева решила провести с семьей на море. Она уехала вместе с дочкой и мужем в Сочи. Телеведущая поделилась умилительными кадрами. Вечером она отправилась с наследницей в ресторан.

Лера засняла, как кроха сидит за столиком и уплетает овощной салатик. При этом она была в белой блузке с рюшами и розовом сарафане. А потом Мария стала заполнять анкету, которую сама придумала.

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