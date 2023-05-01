Про сына! Друг Зайцева раскрыл главную семейную тайну модельера

Вячеслав Зайцев. Фото: Global Look Press

Мужчина утверждает, что у Егора опасная болезнь.

Бывший директор Дома моды Зайцева Николай Головин, он же бывший друг модельера, раскрыл журналистам страшную семейную тайну, которую так тщательно скрывал всю жизнь маэстро. Это касается сына Зайцева Егора, с которым он не общался последние годы перед смертью.

«Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Но отец его любил, как родитель свое чадо. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева», - заявил он.

Головин утверждает, что Егору нельзя доверять наследство отца, так как он тут же его разбазарит. Видимо, он намекает, что все должно достаться ему самому.

У Зайцева осталось внушительное имущество: квартира в Москве, в Париже, дом в Подмосковье и, собственно, многомиллионный бизнес.

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