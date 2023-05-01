Седокова в пудровом бикини обнажила свою мощную фигуру: «сдобный» тыл лишил дара речи весь пляж

Анна Седокова в свои 40 лет продолжает выступать на сцене. Экс-солистка группы «ВИА Гра» построила успешную сольную карьеру. Также она восхищает поклонников своей женственностью. После третьих родов артистка не могла похудеть. Однако недавно она все же скинула несколько килограммов. На отдыхе в США звезда не перестает дразнить фанатов пикантными кадрами.
На этот раз Анна покрасовалась на пляже. Она предстала в пудровом бикини, оголив свою мощную фигуру. Певица продемонстрировала роскошный бюст и пышные ягодицы во всей красе. Артистка подставила солнцу свои аппетитные округлости. Седокова позировала с прохладительным напитком в руках.
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Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Анна лишила их дара речи. Формы певицы произвели ошеломительное впечатление на подписчиков. «Вот это женщина», «Наша «Кардашьян», «Ну прям богиня», «Нереальные формы», «Хороша со всех сторон», «Ой, что творит», «Весь пляж в шоке», — стали писать в Сети.