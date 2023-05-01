Седокова в пудровом бикини обнажила свою мощную фигуру: «сдобный» тыл лишил дара речи весь пляж

На этот раз Анна покрасовалась на пляже. Она предстала в пудровом бикини, оголив свою мощную фигуру. Певица продемонстрировала роскошный бюст и пышные ягодицы во всей красе. Артистка подставила солнцу свои аппетитные округлости. Седокова позировала с прохладительным напитком в руках.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».