Бузова в шелковых шортиках обнажила прелести, игриво задрав ножку: подразнила «аппетитками» в Риме

Ольга Бузова продолжает строить карьеру. Она остается известной и востребованной певицей. Этой весной артистка часто выступала и предстала на публике в откровенных нарядах. В свои 37 лет она не перестает следить за фигурой. И хоть многие ее критикуют за большой аппетит, звезда считает, что может позволить себе поправиться.
На днях Ольга устроила себе отпуск. Сначала она посетила Барселону, а теперь прилетела в Рим. Артистка целыми днями гуляет по знаковым местам. А вечером она поделилась пикантными кадрами. Блондинка в шелковом костюме с шортиками прильнула к стенке, задрав ножку. Она оголила свои бедра и сверкнула декольте.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что без макияжа она выглядит моложе. Другие отметили, что такие снимки следует сохранить для личного пользования. «Ох, опять шалит», «Не может без подобных кадров», «Оль, ну хватит», «Что мы тут не видели?», «Просто дразнит», — стали писать в Сети.