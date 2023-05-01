Бузова в шелковых шортиках обнажила прелести, игриво задрав ножку: подразнила «аппетитками» в Риме

На днях Ольга устроила себе отпуск. Сначала она посетила Барселону, а теперь прилетела в Рим. Артистка целыми днями гуляет по знаковым местам. А вечером она поделилась пикантными кадрами. Блондинка в шелковом костюме с шортиками прильнула к стенке, задрав ножку. Она оголила свои бедра и сверкнула декольте.

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