Анна Калашникова высказалась о пополнении в семье Павла Прилучного

В скором будущем в семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян ожидается пополнение. Актриса уже на последних сроках беременности, однако о том, кто должен родиться, пока неизвестно.

Не так давно Брутян в соцсети намекала на двойню. И, судя по размеру живота, такую возможность исключать не стоит.

Пока поклонники пары гадают о том, какого пола и сколько будет детей у Прилучного. Этот деликатный вопрос решила прокомментировать Анна Калашникова. Звезда предположила, что семья актеров будет рада любому варианту.

«На мой взгляд, Прилучный и Зепюр будут рады и мальчику и девочке, а тем более двойне — это больше счастья. Искренне желаю им быть вместе и чтоб все успешно свершилось. Потом и узнаем, кто же в итоге появился на свет», — сказала Калашникова.

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Источник: vnimanie.pro