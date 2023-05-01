Алсу показала один из самых модных образов в своем гардеробе: выглядит изысканно и стройнит

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она продолжает выпускать песни. Артистка восхищает многих поклонников тем, как выглядит в свои 39 лет. Она всегда продумывает свои образы до мелочей. Певица не только выступает в вечерних платьях, но и костюмах. А в обычной жизни ее можно увидеть в джинсах.
На этот раз Алсу повеселилась на концерте Филиппа Киркорова в Кремле. Она облачилась в брючный костюм. А дома певица уже похвасталась образом, который оказался любимым в ее гардеробе. Она покрасовалась в белоснежном смокинге с приталенным жакетом и брюками клеш с лампасами. Черная жилетка и каблуки дополнили лук. Звезда присобрала волосы, открыв шею.
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На этот раз Алсу получила много комплиментов. Она поддержала тренд на брюки в пол и костюмы в белом цвете. «Ну прям богиня», «Так изысканно и элегантно», «Просто богиня», «Наряд выглядит потрясающе», «Хорошенькая», «Теперь хочет такой купить», «На стройной фигуре смотрится шикарно», — стали писать подписчики.