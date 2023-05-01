Алсу показала один из самых модных образов в своем гардеробе: выглядит изысканно и стройнит

На этот раз Алсу повеселилась на концерте Филиппа Киркорова в Кремле. Она облачилась в брючный костюм. А дома певица уже похвасталась образом, который оказался любимым в ее гардеробе. Она покрасовалась в белоснежном смокинге с приталенным жакетом и брюками клеш с лампасами. Черная жилетка и каблуки дополнили лук. Звезда присобрала волосы, открыв шею.

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