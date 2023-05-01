Евгений Петросян отреагировал на слухи о своей госпитализации

Евгений Петросян продолжает работать в свои 77 лет. Однако 1 мая появились слухи, что он был госпитализирован. Отмечалось, что артисту якобы стало плохо дома из-за проблем с сердцем. Также писали в СМИ, что скорую ему вызвала жена Татьяна Брухунова. Но он вышел на связь и опроверг сплетни.
Народный артист РСФСР признался, что был в больнице, но лишь прошел плановое обследование.
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«Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», – сказал он, пишет ТАСС.
Напомним, что Петросян не жалуется на здоровье. Он счастлив в браке с пятой женой и растит сына Вагана, которому уже три года.