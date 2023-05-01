Евгений Петросян отреагировал на слухи о своей госпитализации

Народный артист РСФСР признался, что был в больнице, но лишь прошел плановое обследование.

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«Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», – сказал он, пишет ТАСС.

Напомним, что Петросян не жалуется на здоровье. Он счастлив в браке с пятой женой и растит сына Вагана, которому уже три года.