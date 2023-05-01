«Готовимся к Met Gala»: Орбакайте в косухе оверсайз отметилась в Центральном парке в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она также продолжает сниматься в кино. Певица в 51 год продолжает следить за внешностью. Она держит себя в форме. Не так давно в Москве состоялась премьера фильма «Любовь-Морковь: Восстание машин». Но теперь звезда покинула Россию.
На этот раз Кристина прилетела в США. Не так давно, что она сообщила, что ее концерт в Германии, намеченный на 9 мая, отменился. Певица пояснила, что не все в ее команде успели получить визы. А теперь артистка оказалась в Нью-Йорке, где учится ее дочка Клавдия Земцова. Там звезда бывает каждый год.
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На этот раз Орбакайте в косухе оверсайз покрасовалась в Центральном парке. Она решила поделиться солнечными кадрами.
«Готовимся к Met Gala», – похвасталась певица.
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Аллы Пугачевой. Однако многие не ожидали, что певица встретит майские праздники в Америке.