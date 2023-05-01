На пороге значимых событий: раскрыт знак зодиака, у которого жизнь кардинально изменится 2 мая

Овнам выпадет хорошая возможность, но они будут так ослеплены, что не заметят подводных камней. Тельцы осознают то, о чем даже не догадывались, послушав своих друзей. Близнецов сильно утомит ожидание, поэтому они переключатся на что-то привычное. А вот Рак станет для кого-то поддержкой и жилеткой для слез, но нужно помнить, что выслушать достаточно, а помогать не всегда нужно.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Астрологи отметили, что в жизни Львов могут произойти редчайшие события. Весам придется постоянно находится в ожидании. Они столкнуться со всем, что тянет время, пробки, очереди, длительное ожидание ответа на сообщение. Девы увидят что-то новое в своем давнем знакомом. А Скорпионы окажутся на пороге значимых событий.

Стрельцы сделают нужно решение, на которое раньше не хватало духа, но события сами приведут к этому. Импровизация – конек Козерогов. Водолеи смогут сделать то, что хотели, но итог будет совсем не таким, как планировалось. Если Рыбы в чем-то окончательно разочаровались, то как раз здесь стоит поверить в себя, сообщает телеканал «Мир 24»