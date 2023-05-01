«Лучшее место для детей»: Тимати с сыном и дочкой покинул Россию

Исполнитель Тимати увез двоих детей от разных моделей из России.
Тимати забрал девятилетнюю Алису и трехлетнего Ратмира с собой в путешествие. На отдыхе Тимати помогает справляться с внуками их бабушка – Симона Юнусова.
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Тимати обожает отдых на Мальдивах. Вот и в этот раз исполнитель отвез семью в райское место на Земле. Бывший глава Black Star проведет майские праздники на доске для серфинга и на пляже, играя с двумя детьми.
«Лучшее место для детей», – такую подпись оставила в комментариях под фото с Мальдив Симона Юнусова.
Мать Тимати запечатлела сына с внуками, которые шли покорять волны.
Тимати с дочкой Алисой и сыном Ратмиром. Фото: соцсети
«Так здорово, когда папа участвует в воспитании детей, несмотря ни на что», «Лучшее место для детей рядом. С родителями и родными! Папа молодец! Тимати – внимательный и любящий отец», – восхитились поклонники семьи.