«Лучшее место для детей»: Тимати с сыном и дочкой покинул Россию

Исполнитель Тимати увез двоих детей от разных моделей из России.

Тимати забрал девятилетнюю Алису и трехлетнего Ратмира с собой в путешествие. На отдыхе Тимати помогает справляться с внуками их бабушка – Симона Юнусова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Тимати обожает отдых на Мальдивах. Вот и в этот раз исполнитель отвез семью в райское место на Земле. Бывший глава Black Star проведет майские праздники на доске для серфинга и на пляже, играя с двумя детьми.