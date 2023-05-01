Анна Нетребко в платье с экстремальным разрезом засветила мощные бедра, щегольнув в Вене: все ахнули

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она прославилась на весь мир благодаря вокальному таланту. Певица каждый год отправляется в длительные гастроли. Она регулярно предстает в ярких образах. Недавно артистка выступила в новом образе на сцене в Вене, блеснув стройностью.
На этот раз Анна решила поздравить поклонников с Первомаем. Она предстала на прогулке в Вене в ультрамариновом платье с разрезом от бедра и жакете песочного цвета. Певица блеснула мощными бедрами. Ее лук дополняли берет и солнцезащитные очки.
«Мир, труд, май!» – написала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие были сражены ее внешностью. «Wow! Шок! Красота необыкновенная!», «Как всегда — красавица», «Выглядит роскошно», «Ну слов нет», «Ой, какие бедра», «Мужчины точно покорены», «Шаловливый ветер», — стали писать подписчики.