Анна Нетребко в платье с экстремальным разрезом засветила мощные бедра, щегольнув в Вене: все ахнули

На этот раз Анна решила поздравить поклонников с Первомаем. Она предстала на прогулке в Вене в ультрамариновом платье с разрезом от бедра и жакете песочного цвета. Певица блеснула мощными бедрами. Ее лук дополняли берет и солнцезащитные очки.

«Мир, труд, май!» – написала звезда.

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