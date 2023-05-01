Обнаженная Рудова прикрыла свои прелести полотенцем: сняла футболку на глазах людей

И даже 1 мая Рудова оказалась на съемках. Она предстала топлесс, сняв футболку и лифчик. Актриса прикрыла грудь полотенцем. Она села на стул в гримерке, подставив спину для грима. Блондинка показала, как ей делают шрамы для роли. Наталья засветила свои женственные формы на публике.

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