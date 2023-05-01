Обнаженная Рудова прикрыла свои прелести полотенцем: сняла футболку на глазах людей

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Армия ее поклонников только растет. Актриса в свои 39 лет следит за фигурой. Она не боится носить откровенные наряды и сниматься в откровенных сценах. Блондинка часто удивляет поклонников своими образами. Звезда всегда привлекает мужское внимание.
И даже 1 мая Рудова оказалась на съемках. Она предстала топлесс, сняв футболку и лифчик. Актриса прикрыла грудь полотенцем. Она села на стул в гримерке, подставив спину для грима. Блондинка показала, как ей делают шрамы для роли. Наталья засветила свои женственные формы на публике.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие отметили, что выглядит она соблазнительно даже в таком рабочем процессе. «Ой, как пикантно», «Без белья особенно хороша», «Рукой можно не придерживать», «Ого, какая вы смелая», «Да, вы умеете будоражить сознание», — стали писать в Сети.