«Проходили разные сложности»: Саша Савельева честно рассказала о взаимоотношениях с дочерью Кирилла Сафонова

Певица Саша Савельева призналась, что не сразу смогла найти общий язык с дочерью Кирилла Сафонова.

Напомним, в 2010-м году бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. А в 2019 году у пары родился сын Леон.

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К слову, для Савельевой это первый ребенок. А вот у ее мужа есть еще дочь от первого брака Настя. Разница между Сафоновой и Савельевой составляет 11 лет. Наследница актера не сразу приняла молодую пассию отца.