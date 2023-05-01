«Проходили разные сложности»: Саша Савельева честно рассказала о взаимоотношениях с дочерью Кирилла Сафонова

Певица Саша Савельева призналась, что не сразу смогла найти общий язык с дочерью Кирилла Сафонова.
Напомним, в 2010-м году бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. А в 2019 году у пары родился сын Леон.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».
К слову, для Савельевой это первый ребенок. А вот у ее мужа есть еще дочь от первого брака Настя. Разница между Сафоновой и Савельевой составляет 11 лет. Наследница актера не сразу приняла молодую пассию отца.
«У нас не сразу установились теплые отношения. Мы проходили разные сложности. Подростковый период все-таки. Кирилл был в курсе этих моментов и очень расстраивался, когда что-то не совпадало», – отметила Савельева.
«А я просто более терпеливый человек. Притирка должна была пройти, но это было недолго. Надо понимать, что для Насти это тоже травматично», – рассказала Савельева в интервью FAMETIME TV.
К слову, после смерти матери Анастасии певица не стала играть роль мачехи и учить жизни девушку. Савельева и ее падчерица общаются как ровесницы.
Анастасия стала женой ирландского финансиста Стивена Мерфи четыре года назад. Она живет в США и строит модельную карьеру.