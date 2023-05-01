Похоронят рядом с мужем: умерла вдова поэта-песенника Дербенева

Стало известно о смерти вдовы поэта Леонида Дербенева.

Вере Дербеневой было 88 лет. Она умерла 30 апреля в одной из московских больниц.

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Смерть Веры Дербеневой наступила из-за тромбоза, который был вызван недавно перенесенным коронавирусом. Похоронят вдову Дербенева на Востряковском кладбище рядом с поэтом, которого нет уже 27 лет.