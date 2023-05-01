Похоронят рядом с мужем: умерла вдова поэта-песенника Дербенева

Стало известно о смерти вдовы поэта Леонида Дербенева.
Вере Дербеневой было 88 лет. Она умерла 30 апреля в одной из московских больниц.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».
Смерть Веры Дербеневой наступила из-за тромбоза, который был вызван недавно перенесенным коронавирусом. Похоронят вдову Дербенева на Востряковском кладбище рядом с поэтом, которого нет уже 27 лет.
«Отпевание Веры Дербеневой состоится 4 мая в 9:30 в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе (метро «Рижская», 2-й Крестовский переулок, дом 17, стр. 1), – рассказали близкие Веры Дербеневой в eg.ru.
Напомним, ранее стало известно, кому достанется наследство недавно умершего модельера Вячеслава Зайцева.