Клава Кока в майке и в модных брюках щегольнула перед Александром Пушным: засветила грудь без лифчика

Клава Кока уже несколько лет выступает на сцене. Ей удалось стать популярной исполнительницей. Блондинка не скрывает, что ей нравится привлекать внимание. Она носит смелые наряды, снимается в популярных проектах. Артистка мечтает о свадьбе и детях. Пока она старательно ищет себе жениха.
На этот раз Клава отметилась на съемках рекламы. Она облачилась в укороченную майку на голое тело и остромодные брюки алого цвета под фольгу. Певица подчеркнула талию и засветила свои прелести без лифчика. Кока поработала с Александром Пушным. Они подурачились на съемочной площадке.
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Клава Кока и Александр Пушной. Фото: соцсети звезды
«Сорри, что я везде. Привыкайте, это еще только начало», – написала звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она выглядит соблазнительно. «Образ классный, тебе очень идет красный», «Просто шикарно», «Без лифчика все чаще видим», «Хороша! Поправилась где надо», — стали писать в Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды