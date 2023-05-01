Клава Кока в майке и в модных брюках щегольнула перед Александром Пушным: засветила грудь без лифчика

На этот раз Клава отметилась на съемках рекламы. Она облачилась в укороченную майку на голое тело и остромодные брюки алого цвета под фольгу. Певица подчеркнула талию и засветила свои прелести без лифчика. Кока поработала с Александром Пушным. Они подурачились на съемочной площадке.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».