Ольга Бузова в вязаном платье засветила свои интимные «кнопочки»: без лифчика блеснула прелестями

Ольга Бузова уже больше 18 лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых известных персон в России. В свои 37 лет блондинка ведет передачи и дает концерты. В этом году она снова ездила на съемки в Африку. С собой артистка брала множество нарядов. Она не боится оголять свои формы.
На этот раз Ольга решила показать свои луки для шоу. Она красовалась в саванне зачастую в наряды с животными принтами. На этот раз телеведущая примерила вязаное платье по фигуре. Она предпочла не надевать нижнее бель. Бузова засветила свою грудь со всеми интимными местами.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники поделились на два лагеря. Одни были возмущены тому, что Ольга не носит белье. Другим такой смелый шаг понравился. «Ну просто богиня», «Ох, что за прелесть», «А без лифчика нормально ходить стало?», «Горячий кадр получился», «Оля, верни скромность», «Мужчин привлекает», — прокомментировали пост подписчики.